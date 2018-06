Milwaukee (SID) - Die Chicago Bulls haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Play-off-Viertelfinale erreicht. Das Team um Superstar Derrick Rose gewann bei den Milwaukee Bucks haushoch mit 120:66 und entschied damit die best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich. Rose kam auf 15 Punkte, bester Werfer der Gäste war Mike Dunleavy (19).

Die Bulls treffen nun auf die Cleveland Cavaliers, die ohne Kevin Love auskommen müssen. Love hatte sich beim entscheidenden vierten Sieg in der Erstrundenserie gegen die Boston Celtics (101:93) die linke Schulter verletzt. Der Olympiasieger wurde bereits operiert und fällt vier bis sechs Monate aus. Zudem steht den Cavs der gesperrte J.R. Smith in den ersten beiden Partien nicht zur Verfügung.

Den 3:3-Ausgleich in der Serie hinnehmen mussten die San Antonio Spurs, die eine bittere 96:102-Heimniederlage gegen die Los Angeles Clippers kassierten. In der Nacht zum Sonntag findet in L.A. das entscheidende siebte Spiel statt. Der Sieger der Partie bekommt es in der nächsten Runde mit den Houston Rockets zu tun, die in der ersten Runde Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks ausschalteten.