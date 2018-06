Dallas (SID) - Dirk Nowitzki will spätestens im Juni über seine Teilnahme an der Basketball-EM (5. bis 20. September) entscheiden. "Ich muss diese Entscheidung schnell treffen, da meine gesamte Sommer-Planung von ihr abhängt. Ich gebe mir ein paar Wochen Zeit, aber spätestens im Juni muss ich wissen, ob ich spiele oder nicht", sagte der 36-Jährige beim letzten Pressetermin der Dallas Mavericks vor der Sommerpause.

Deutschland spielt im September vor heimischem Publikum in Berlin auch um ein Olympia-Ticket. "Das Turnier findet in Deutschland statt, daher ist die Bedeutung für den Basketball in unserem Land natürlich groß. Außerdem würde ich sehr gerne an den Olympischen Spielen 2016 in Rio teilnehmen", sagte Nowitzki: "Vorher werde ich aber noch einige Gespräche führen müssen."

Nowitzki war mit Dallas schon in der ersten Play-off-Runde an den Houston Rockets (1:4) gescheitert.