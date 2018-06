Berlin (AFP) Die Affäre um eine Unterstützung des US-Geheimdienstes NSA durch den BND wird ein Fall für die Bundesanwaltschaft. Die Behörde leite einen Prüfvorgang dazu ein, wie ein Sprecher am Freitag in Karlsruhe zu AFP sagte. Geprüft werde, ob der Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt, die in die Zuständigkeit der Behörde fällt. Von den Spionageaktivitäten waren möglicherweise neben der EU und Frankreich auch Österreich betroffen.

