Berlin (AFP) Nach der Absage eines Radrennens in Hessen wegen eines möglicherweise geplanten Attentats ist die Polizei weiter in Alarmbereitschaft. Obwohl das Rennen abgesagt worden sei, werde die Rennstrecke am Freitag von Einsatzkräften überwacht, sagte ein Sprecher des hessischen Landeskriminalamts (LKA) am Freitag. Nähere Details wollte er nicht nennen.

