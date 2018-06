Weimar (AFP) In Weimar haben Rechtsextreme am Freitag eine Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) gestürmt. Die etwa 50 Angreifer hätten die Versammlung auf dem Marktplatz der thüringischen Stadt gestört, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Sie entrissen dem Weimarer Oberbürgermeister Stefan Wolf und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider die Mikrofone, brüllen rechte Parolen und rempelten mehrere Zuhörer an.

