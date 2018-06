Los Angeles (AFP) Der US-Elektroautohersteller Tesla will im Sommer einen leistungsstarken Batteriespeicher für Privathaushalte auf den Markt bringen. Das Produkt namens Powerwall solle sich mit Solarstrom oder zu preisgünstigen Zeiten mit Energie aus dem Netz aufladen und an der Hauswand installiert werden können, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Demnach sollen zwei Modelle mit Kapazitäten von sieben Kilowattstunden pro Tages- oder zehn Kilowattstunden pro Wochenzyklus angeboten werden.

