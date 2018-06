Berlin (AFP) Gut eine Woche vor der Bürgerschaftswahl in Bremen sind in dem Stadtstaat einer aktuellen ARD-Umfrage zufolge sowohl die Fortsetzung der rot-grünen Koalition als auch ein rot-schwarzes Bündnis möglich. In der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage erreichte die SPD in der so genannten Sonntagsfrage 37 Prozent. Bei der Wahl 2011 hatte sie 38,6 Prozent erzielt. Die CDU kam auf 22 Prozent (Wahlergebnis 2011: 20,4 Prozent).

