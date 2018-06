Frankfurt/Main (AFP) Wenige Tage vor dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt hat Pro Asyl an Bund und Länder appelliert, sich stärker für die Aufnahme von Flüchtlingen zu engagieren. Deutschland müsse mehr Flüchtlinge als andere EU-Staaten aufnehmen, erklärte die Flüchtlingshilfeorganisation am Freitag in Frankfurt am Main. Die größten Gemeinschaften von syrischen, irakischen und afghanischen Flüchtlingen befänden sich in Deutschland. Über 130.000 Syrer, rund 90.000 Iraker und rund 75.000 Afghanen lebten seit Jahren in Deutschland, in anderen EU-Staaten seien es weitaus weniger.

