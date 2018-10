Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat für die kommende Saison der 2. Fußball-Bundesliga Verstärkung für die Innenverteidigung verpflichtet. Die Rheinländer leihen Kevin Akpoguma, Kapitän der U20-Nationalmannschaft, für zwei Jahre vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim aus. Der 20-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 24 Spiele für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer in der Regionalliga Südwest. Seine bisherige Profi-Erfahrung im Ligabetrieb sind acht Drittligaspiele für den Karlsruher SC in der Saison 2012/13.

Ersatz auf Akpogumas Position hat die Fortuna dringend nötig. Jonathan Tah geht nach einem Jahr Ausleihe zurück zum Hamburger SV, wie der Klub am Freitag bestätigte. Auch Bruno Soares und Dustin Bomheuer werden den Verein verlassen.