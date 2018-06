Helsinki (dpa) - Um 75 Millionen Euro geht es heute in der Lotterie Eurojackpot. Nachdem neunmal in Folge der Topf nicht geknackt wurde, haben Tipper aus mehreren europäischen Ländern Chancen auf diese Rekord-Summe. Für deutsche Tipper ging es in einer staatlichen Lotterie noch nie um einen höheren Betrag, heißt es von Westlotto. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, liegt bei 1 zu 95 Millionen.

