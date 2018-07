Rom (AFP) Der italienische Staat muss nach einem Urteil des Verfassungsgerichts womöglich mehrere Milliarden Euro an Rentner nachzahlen. Die Richter kippten am Donnerstag ein Kernstück der Rentenreform, die Ende 2011 von der damaligen Regierung unter Ministerpräsident Mario Monti beschlossen worden war. Diese sah unter anderem vor, den Inflationsausgleich für Renten ab einem monatlichen Betrag von 1400 Euro abzuschaffen. Die damalige Sozialministerin Elsa Fornero brach damals in Tränen aus, als sie die Sparmaßnahmen verkündete.

