Oberursel (dpa) - Die Behörden haben in Hessen einen islamistischen Terroranschlag vereitelt, der möglicherweise ein großes Radrennen um Frankfurt treffen sollte. Der für heute geplante Radklassiker "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" wurde abgesagt. In Oberursel wurde ein Ehepaar festgenommen. In dessen Keller fanden sich eine funktionsfähige Rohrbombe, Waffenteile und Munition. Die Absage des Radrennens sei ein drastischer Schritt, aber nötig wegen Hinweisen auf eine eventuelle Gefährdung der Bevölkerung, erklärte das LKA. Im Rhein-Main-Gebiet gibt es eine sehr aktive salafistische Szene.

