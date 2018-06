Guadalajara (AFP) Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Drogenkartellen, Bürgerwehren und der Polizei in Mexiko sind insgesamt mindestens elf Menschen getötet und rund ein Dutzend weitere verletzt worden. Im Westen des Bundesstaates Jalisco feuerten Bewaffnete am Freitag auf einen Militärhubschrauber, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Bei der Notlandung des Hubschraubers wurden drei Soldaten getötet und zwölf weitere Menschen verletzt. An Bord der Maschine waren neben fünf Crew-Mitgliedern elf Soldaten und zwei Bundespolizisten, die auf dem Weg zu einem Anti-Drogen-Einsatz waren.

