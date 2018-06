New York (dpa) - Der Hit "Stand by Me" machte ihn weltbekannt: Der amerikanische Soulsänger Ben E. King ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren. Das bestätigte sein Agent der britischen Nachrichtenagentur PA. Noch 2013 stand King auf der Bühne und tourte durch Großbritannien.

