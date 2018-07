Radrennen in Frankfurt nach Bombenfund in Oberursel abgesagt

Wiesbaden (dpa) - Nach dem Bombenfund in Oberursel ist das Radrennen "Rund um den Finanzplatz Frankfurt-Eschborn" am Freitag abgesagt worden. Diese Entscheidung traf das hessische Landeskriminalamt am Donnerstagabend. Hinweise auf eine eventuelle Gefährdung der Bevölkerung seien der Grund. Das Rennen durch die Taunusberge sollte um 12.00 Uhr gestartet werden und über 206,9 Kilometer führen. "Hier herrscht große Fassungslosigkeit", sagte eine Sprecherin des Veranstalters nach der Entscheidung der Deutschen Presse-Agentur. Die Radprofis hatten beim traditionellen Zusammenkommen am Abend vor dem Rennen in Frankfurt von der Absage erfahren.

Berlin Volleys vergeben Matchball - Showdown in Friedrichshafen

Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys haben den Matchball zum vierten deutschen Meistertitel nacheinander vergeben. Das Team des australischen Trainer Mark Lebedew verlor am Donnerstag in der Schmeling-Halle das vierte Spiel der Endspiel-Serie gegen den VfB Friedrichshafen mit 2:3 (25:20, 21:25, 27:25, 23:25, 14:16). Im entscheidenden fünften Satz führten die Berliner schon mit 13:11, ehe der VfB nochmals zurückschlug. Damit glich das Team von VfB-Trainer Stelian Moculescu in der Final-Serie "Best of Five" zum 2:2 aus. Nun kommt es am Sonntag (14.30 Uhr) in Friedrichshafen zum Showdown.

Ludwigsburger Basketballer sichern sich letztes Playoff-Ticket

Göttingen (dpa) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich in der Basketball-Bundesliga das letzte Playoff-Ticket gesichert. Die Ludwigsburger gewannen am Donnerstagabend das entscheidende Duell bei der BG Göttingen mit 85:81 (50:41) und verteidigten damit den achten Tabellenplatz. In der ersten K.o.-Runde trifft das Team von Trainer John Patrick entweder auf ALBA Berlin oder die Brose Baskets Bamberg. Beide Teams liegen derzeit punktgleich an der Tabellenspitze und treffen am Sonntag im Nachholspiel aufeinander.

Albasini gewinnt 3. Etappe der Tour de Romandie und verteidigt Gelb

Pruntrut (dpa) - Der Schweizer Radprofi Michael Albasini hat einen Tag nach der zweiten Etappe auch den dritten Abschnitt der Tour de Romandie gewonnen. Der Fahrer des Teams Orica-GreenEdge verwies am Donnerstag auf dem 172,5 Kilometer langen Teilstück von Moutier nach Pruntrut den Franzosen Julian Alaphilippe (Etixx-Quick-Step) auf Platz zwei. Dritter wurde Damiano Caruso (BMC) aus Italien. Albasini verteidigte mit seinem insgesamt fünften Etappensieg auf der Rundfahrt durch die Westschweiz die Gesamtführung.

Spaniens Fußball vermarktet TV-Rechte ab 2016/17 erstmals zentral

Madrid (dpa) - Die spanische Regierung hat ein Dekret zur Einführung des zentralisierten Verkaufs der TV-Rechte im Fußball zur Saison 2016/17 erlassen. Man habe dabei auch einen Verteilungsschlüssel beschlossen, der "eine ausgeglichenere Meisterschaft" erwarten lasse, sagte die stellvertretende Regierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría nach einer Kabinettssitzung am Donnerstagabend in Madrid. Die Primera División ist die einzige Topliga Europas, in der die Vereine ihre Fernsehverträge noch individuell vermarkten.

Belgischer Fußball-Profi Mertens nach Herzstillstand gestorben

Genk (dpa) - Der frühere belgische Junioren-Nationalspieler Gregory Mertens ist drei Tage nach seinem bei einem Spiel erlittenen Herzstillstand gestorben. Dies teilten der belgische Fußball-Verband und sein Club SC Lokeren am Donnerstag mit. Belgiens Nationaltrainer Marc Wilmots reagierte mit großer Betroffenheit auf die Nachricht. "Belgiens Fußball-Familie ist in Trauer. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und seinen Mitspielern", erklärte der frühere Schalker Profi. Der 24 Jahre alte Verteidiger des SC Lokeren war in einem Spiel am Montagabend nach 25 Minuten zusammengebrochen.

Timo Boll im WM-Achtelfinale - Auch Patrick Franziska weiter

Suzhou (dpa) - Rekord-Europameister Timo Boll hat sich bei der Tischtennis-WM in China einen Platz im Achtelfinale gesichert. Der 34 Jahre alte Düsseldorfer bezwang am Donnerstag in Suzhou den Portugiesen Joao Monteiro in einer knappen Partie mit 4:3 Sätzen. Nach einem 1:2-Rückstand musste der WM-Dritte von 2011 lange Zeit um das Weiterkommen zittern. Boll siegte im letzten Durchgang mit 12:10. Nächster Gegner ist am Freitag der Hongkong-Chinese Wong Chun Ting. Neben Boll qualifizierte sich auch sein Düsseldorfer Clubkollege Patrick Franziska für das Achtelfinale. Franziska gewann in einer Klasse-Partie mit 4:1 gegen Portugals Spitzenspieler Marcos Freitas.