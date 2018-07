Kathmandu (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal ist die Zahl der Toten auf mehr als 6200 angestiegen. Allein in Nepal seien bislang 6204 Opfer gezählt worden, teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Die Zahl der Verletzten lag demnach bei knapp 14.000 Menschen.

