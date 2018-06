Kathmandu (AFP) Ihre Rettung gleicht einem Wunder: Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal haben Helfer in der Hauptstadt Kathmandu zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen. In der abgelegenen nordöstlichen Region Sindhupalchowk warteten die Menschen dagegen auch am Freitag weiterhin auf erste Hilfe, dort wurden viele Dörfer fast vollständig zerstört. Die Zahl der Todesopfer in der Erdbebenregion stieg auf mehr als 6300.

