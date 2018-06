Würzburg (dpa) - Rekord-Weltmeister Thomas Lurz hat seine ruhmreiche Schwimm-Karriere beendet. Das verkündete der 35 Jahre alte Freiwasser-Athlet auf seiner Internetseite.

"Meine Motivation war immer der Sieg. Jetzt habe ich erkannt, dass ich meinen hohen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann", sagte Lurz. Er werde auch bei der WM in Kasan (24. Juli bis 9. August) nicht mehr an den Start gehen. "Meine volle Konzentration gilt nun meiner beruflichen Karriere", sagte der Diplom-Sozialpädagoge. Zuvor hatte auch die "Main-Post" auf ihrer Internetseite über den Rückzug berichtet.

Neben seinen zwölf WM-Titeln sicherte sich der Schwimmer der SV 05 Würzburg in seiner Laufbahn auch Olympia-Silber 2008 in Peking über zehn Kilometer. Vier Jahre später gewann er über diese Distanz Bronze bei den Sommerspielen in London. Dreimal holte Lurz den Gesamtweltcup der Freiwasserschwimmer, insgesamt sammelte er 33 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften.

Damit fehlt dem Deutschen Schwimm-Verband kommendes Jahr ein Edelmetall-Anwärter für Olympia in Rio de Janeiro. "Der deutsche Schwimmsport verliert einen Leitwolf und ein Vorbild", sagte sein Bruder und Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz. "Aber ich habe großes Verständnis für seine Entscheidung."

Thomas Lurz arbeitet seit 2013 als Sportbotschafter für ein Modeunternehmen und hält Motivationsvorträge.

Bericht Mainpost

Thomas Lurz