Frankfurt/Main (dpa) - Es könnte wieder eine Geduldsprobe werden für Reisende und Pendler: Die Lokführergewerkschaft GDL wies ein neues Tarifangebot des Unternehmens zurück und stellte einen weiteren Arbeitskampf in Aussicht. "Nun denn - diesmal wird es richtig lang", hieß es in einer Stellungnahme der GDL. Die Gewerkschaft hat in dem Tarifkonflikt bislang sieben Mal den Güter- oder Personenverkehr bestreikt. Die Bahn hatte das Angebot gemacht, die Löhne vom 1. Juli an in zwei Stufen um 4,7 Prozent zu erhöhen. Dazu komme eine Einmalzahlung von 1000 Euro. Die GDL findet das Angebot unzureichend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.