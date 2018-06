Istanbul (AFP) Hunderte Menschen haben am Freitag in Istanbul gegen das Verbot von Maikundgebungen auf dem symbolträchtigen Taksim-Platz protestiert. Die Aktivisten folgten einem Aufruf türkischer Gewerkschaften und Oppositionsparteien. Im Stadtteil Besiktas skandierten sie Parolen gegen die islamisch-konservative Staatsführung: "Der Taksim-Platz ist der Platz des 1. Mais", "Es lebe der 1. Mai" und "Seite an Seite gegen den Faschismus".

