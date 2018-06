Ankara (AFP) Mit einer humorvollen Botschaft hat der US-Botschafter in der Türkei am Freitag auf beleidigende Äußerungen des Bürgermeisters von Ankara gegenüber der Sprecherin des Außenministeriums in Washington reagiert. "Amerikanische Diplomaten: Wir sind alle blond", schrieb Botschafter John Bass auf Englisch und Türkisch im Fotodienst Instagram zu einem Bild, das den eigentlich braunhaarigen Diplomaten mit blonden Haaren zeigte. Er regierte damit auf Ankaras Bürgermeister Melih Gökcek, der die US-Außenamtssprecherin Marie Harf zuvor aufgefordert hatte: "Komm, Blondchen, antworte jetzt!"

