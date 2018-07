Baltimore (AFP) Die Polizeigewerkschaft in der US-Ostküstenstadt Boston hat das Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen sechs Polizisten im Zusammenhang mit dem Tod des Afroamerikaners Freddie Gray scharf kritisiert. Ein Anwalt der Gewerkschaft, Michael Davey, sprach am Freitag von einer "ungeheuerlichen Vorverurteilung". Nie habe er eine Anklagebehörde "so in Eile" gesehen, um ein Strafverfahren einzuleiten. Die Staatsanwaltschaft habe unter dem Druck der Proteste gehandelt. "Wir glauben, dass die Beamten entlastet werden und nichts falsch gemacht haben", sagte Davey.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.