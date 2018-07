New York (AFP) Der für den Klassiker "Stand By Me" bekannte Soul-Sänger Ben E. King ist tot. King starb am Donnerstag in New Jersey im Alter von 76 Jahren, wie sein Sprecher Phil Brown sagte. Der Soul-Sänger hatte mit "Stand By Me" 1961 einen weltweiten Nummer-eins-Hit. 25 Jahre später wurde der Song im Soundtrack des Films "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers" verwendet und kam erneut in die Hitparaden, zahlreiche Musiker nahmen Cover-Versionen auf. Laut dem Unternehmen BMI steht er an vierter Stelle der meistgespielten Songs im US-Radio und -Fernsehen im 20. Jahrhundert.

