Las Vegas (dpa) – Die Boxweltmeister Floyd Mayweather aus den USA und Manny Pacquiao von den Philippinen gehen mit idealem Wettkampfgewicht in ihr Weltergewichts-Duell am Samstag in Las Vegas.

Beim Wiegen am Freitag (Ortszeit) kam WBA- und WBC-Champion Mayweather auf 65,7 Kilogramm, WBO-Titelträger Pacquiao brachte 65,25 Kilogramm auf die Waage. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Stars vor ihrem Kampf hatte 11 500 Fans in die MGM Grand Garden Arena gelockt. Die Mehrheit der Zuschauer waren Pacquiao-Fans. Der Eintritt kostete zehn Dollar. Die daraus erzielten Einnahmen kommen einem wohltätigen Zweck zu Gute.