Mainz (AFP) Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi für Samstag erneut kurzfristig zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Während die Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen die Brief- und Paketzusteller aller Niederlassungen aufrief, mit Beginn der Frühschicht ab 05.00 Uhr die Arbeit niederzulegen, waren in anderen Bundesländern nur punktuelle Streiks vorgesehen, wie eine Sprecherin mitteilte. Allein in NRW rechnet Verdi damit, dass erneut hunderttausende Briefe und Pakete liegenbleiben werden.

