Kathmandu (dpa) - Nachdem sie fünf Tage lang in den Trümmern von Kathmandu nach Überlebenden des verheerenden Erdbebens gesucht haben, bereiten sich erste Rettungsteams aus Deutschland wieder auf ihre Rückkehr vor. Unterdessen sind zahlreiche in den Bergen festsitzende Touristen ausgeflogen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen inzwischen alle Ausländer, von denen der Aufenthaltsort durchgegeben wurde, gerettet worden sein. Die Familien zweier in Nepal verschollener Urlauberinnen aus Lehrte bei Hannover bangen jedoch weiter um die beiden 20-Jährigen.

