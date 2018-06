Wiesbaden (dpa) - Nach dem Bombenfund in Oberursel bei Frankfurt suchen die Ermittler weiter nach Hinweisen auf mögliche Mittäter des festgenommenen Ehepaares. In der Wohnung der beiden Verdächtigen würden sichergestellte Papiere sowie elektronische Datenträger ausgewertet, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Wiesbaden. Die Suche entlang der Strecke des für den 1. Mai geplanten und nach dem Bombenfund abgesagten Radrennens "Rund um den Finanzplatz Frankfurt-Eschborn" sei indes beendet. Dort hatten Beamte unter anderen nach weiteren Bomben Ausschau gehalten, aber nichts gefunden.

