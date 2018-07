Wiesbaden (dpa) - Nach dem wohl im letzten Moment vereitelten islamistischen Terroranschlag in Hessen versucht die Polizei die Hintergründe aufzuklären. "Wir ermitteln mit Hochdruck", sagte ein Frankfurter Polizeisprecher. In der Nacht zum Donnerstag hatte ein Spezialeinsatzkommando in Oberursel ein türkischstämmiges Ehepaar festgenommen. Im Fokus soll ein Radrennen gestanden haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler unter anderem eine Rohrbombe. Das Radrennen wurde aus Sicherheitsgründen trotz Festnahme abgesagt, weil das Duo möglicherweise Komplizen hat.

