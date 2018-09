Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Mai 2015:

18. Kalenderwoche

123. Tag des Jahres

Noch 242 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Alexander, Jakob, Philipp

HISTORISCHE DATEN

2014 - Vor dem Endspiel um den italienischen Fußball-Pokal in Rom zwischen dem AC Florenz und dem SSC Neapel werden bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen zehn Menschen verletzt. Einer von ihnen stirbt am 25. Juni.

2013 - Erstmals in seiner Geschichte liegt der Kurs des Dow Jones Industrial im Handelsverlauf über der Marke von 15 000 Punkten (15 009,59 Punkte).

2010 - Die Vereinigten Staaten verfügen über 5113 Atomsprengköpfe. Die Zahl wird zum ersten Mal seit der Einführung der Atombombe in das US-Arsenal 1945 genannt.

2005 - Der erste Weltmalariabericht wird in Genf von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgelegt. Jährlich sterben an der Infektionskrankheit rund eine Million Menschen.

1971 - In der DDR tritt Walter Ulbricht als Erster Sekretär des ZK der SED zurück. Erich Honecker wird sein Nachfolger.

1960 - Die Europäische Freihandelszone Efta wird mit sieben Mitgliedern gegründet. Heute gehören ihr nur noch Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz an.

1945 - Britische Truppen nehmen Hamburg ein.

1905 - Der Fußballverein "Arminia Bielefeld" wird gegründet.

1660 - Der Friede von Oliva (heute Teil der polnischen Stadt Danzig) beendet den Nordischen Krieg. Österreich, Polen und Schweden erkennen Preußen als souveränes Herzogtum an.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Ein Kater hat in einem Schiffscontainer eine mehrwöchige Reise von Israel nach England überlebt.

GEBURTSTAGE

1976 - Alexander Gerst (39), deutscher Astronaut und Geophysiker

1960 - Jaron Lanier (55), amerikanischer Informatiker, Unternehmer, Autor und Musiker

1928 - Dave Dudley, amerikanischer Countrysänger ("Six Days On The Road"), gest. 2003

1919 - Pete Seeger, amerikanischer Folksänger und -musiker ("We Shall Overcome"), gest. 2014

1469 - Niccolò Machiavelli, italienischer Politiker, Philosoph und Schriftsteller ("Der Fürst"), gest. 1527

TODESTAGE

1998 - Raimund Harmstorf, deutscher Schauspieler ("Der Seewolf"), geb. 1939

1987 - Dalida, französische Schauspielerin und Chansonniere ("Am Tag, als der Regen kam"), geb. 1933