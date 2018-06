London (dpa) - Der Kensington-Palast hat der gesamten britischen Königsfamilie die bevorstehende Geburt des Kindes von Prinz William und seiner Frau Kate mitgeteilt. "Wir haben alle informiert, so schnell es irgendwie möglich war", sagte ein Sprecher in London. Darunter seien auch Königin Elizabeth II., die Uroma des Neuankömmlings, sowie Thronfolger und Opa Prinz Charles gewesen. Kate war an der Seite ihres Mannes William am frühen Morgen vom Kensington-Palast ins St. Mary's Hospital gefahren. Die Wehen seien zunächst normal verlaufen, ließ der Palast wissen.

