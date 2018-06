Hockenheim (SID) - Audi-Pilot Jamie Green (Großbritannien) hat den ersten Lauf der DTM-Saison 2015 auf dem Hockenheimring gewonnen. Bei der Premiere des neuen Formats über 40 Minuten Renndauer plus eine Runde verwies der Pole-Setter bei seinem achten DTM-Sieg die beiden Mercedes von Formel-1-Testfahrer Pascal Wehrlein (Worndorf) und Paul Di Resta (Großbritannien/Mercedes) auf die Plätze zwei und drei.

Zweitbester Deutscher in dem turbulenten Rennen mit zwei Safety-Car-Phasen war Ex-Meister Mike Rockenfeller (Neuwied/Audi) auf Rang fünf. Vorjahreschampion Marco Wittmann (Markt Erlbach/BMW) verbesserte sich von Startplatz 14 noch auf Rang neun. Achter wurde Markenkollege Timo Glock (Wersau), der sich von Position 20 nach vorn kämpfte.

Der hochgewettete Vizemeister Mattias Ekström (Schweden/Audi) musste aufgrund einer Kollision einen unplanmäßigen Boxenstopp einlegen blieb als Zwölfter ohne Punkte.

Am Sonntag (13.45 Uhr/ARD) wird auf dem Traditionskurs in Baden-Württemberg der zweite Saisonlauf über 60 Minuten plus eine Runde ausgetragen. Das Qualifying startet um 10.35 Uhr.