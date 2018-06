Lissabon (AFP) Auf ihrem Weg zum Wallfahrtsort Fatima sind in Portugal fünf Pilger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien bei dem Unglück am Samstagmorgen nahe der Stadt Coimbra im Zentrum des Landes verletzt worden, teilten die Behörden mit. Demnach verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in eine Gruppe von rund 80 Pilgern. Der Unfallfahrer wurde verletzt.

