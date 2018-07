Champex (SID) - Der Franzose Thibaut Pinot hat bei der 69. Tour de Romandie das fünfte Teilstück gewonnen. Der als bester Jungprofi der vergangenen Tour de France ausgezeichnete FDJ-Radprofi setzte sich bei der Bergankunft der 162,7 km langen Königsetappe von Fribourg nach Champex-Lac mit sieben Sekunden Vorsprung vor dem Russen Ilnur Sakarin (Katjuscha) durch, der in der Gesamtwertung als neuer Führender vor dem Tagessieger in das Finale am Sonntag geht.

Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus/Etixx-Quick Step) kam mit 9:21 Minuten Rückstand ins Ziel und fiel damit im Klassement zurück.

Die Rundfahrt endet mit dem Einzelzeitfahren über 17,3 km in Lausanne. Als Favorit geht der Brite Chris Froome (Sky) als Dritter der Gesamtwertung mit 14 Sekunden Rückstand auf Sakarin in die Entscheidung. Der Tour-de-France-Sieger von 2013 könnte zum dritten Mal in Serie in der Romandie triumphieren.