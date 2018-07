Bonn (dpa) - Leere in vielen Briefkästen: Brief- und Paketzusteller der Post haben in ganz Deutschland erneut die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte rund 10 000 Beschäftigte der Deutschen Post AG zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben des Unternehmens konnten dadurch zwei Millionen Briefe und 40 000 Pakete nicht ausgeliefert werden. Zum Vergleich: Jeden Tag transportiert das Unternehmen rund 65 Millionen Briefe und 3,5 Millionen Pakete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.