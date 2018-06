München (SID) - Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat beim ATP-Turnier in München das Endspiel erreicht. Nach seinem Viertelfinal-Sieg gegen den Belgier David Goffin am frühen Nachmittag setzte sich der Turniersieger von 2007 und 2012 mit 2:6, 6:1, 6:4 gegen den österreichischen Qualifikanten Gerald Melzer durch.

Im Finale am Sonntag (13.30 Uhr) trifft Kohlschreiber auf den topgesetzten Andy Murray. Der Weltranglistendritte aus Schottland erreichte am Samstag nach Siegen gegen Lukas Rosol aus Tschechien sowie Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 3) erstmals das Endspiel eines Turniers auf Sand.

Weil am Freitag wegen Regens alle Matches hatten abgesagt werden müssen, waren die Halbfinalisten in München am Samstag doppelt gefordert. Der Einzel-Sieger am Sonntag erhält neben der Siegprämie von 80.000 Euro auch einen BMW i8 im Wert von 139.000 Euro sowie eine Lederhose.