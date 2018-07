Los Angeles (AFP) Knapp einen Monat nach seinem kurzen Krankenhausaufenthalt wird der legendäre US-Bluessänger und -gitarrist B. B. King wegen erneuter gesundheitlicher Probleme in seinem Haus in Las Vegas medizinisch betreut. Er danke allen seinen Anhängern für ihre "guten Wünsche und Gedichte", erklärte der 89-jährige Musiker am Freitag, nachdem die Promi-Website TMZ berichtet hatte, er habe einen leichten Herzinfarkt erlitten. Laut TMZ streiten sich Kings Tochter Patty King und sein langjähriger Manager Laverne Toney über die richtige Behandlung des Musikers.

