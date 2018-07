Las Vegas (dpa) - Zahlreiche Prominente aus Sport und Unterhaltung haben sich den Rekord-Boxkampf zwischen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao nicht entgehen lassen. Vor dem höchstdotierten Duell der Geschichte in Las Vegas stand Sänger Justin Bieber in der Kabine des Amerikaners. Am Ring waren unter anderem die früheren Tennisgrößen Steffi Graf und Andre Agassi zu sehen, auch die Basketball-Legenden Michael Jordan und Magic Johnson, die Schauspieler Clint Eastwood und Adrien Brody oder Sänger Sting zeigten sich in der Arena. Die Einnahmen des Kampfes sollen bis zu 400 Millionen Dollar betragen.

