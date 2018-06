Paris (AFP) Im Führungsstreit bei der rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich will Parteichefin Marine Le Pen ihrem Vater Jean-Marie Le Pen jegliche Äußerung im Namen der FN verbieten lassen. "Jean-Marie Le Pen soll sich nicht mehr im Namen der Front National äußern können, seine Äußerungen verstoßen gegen die Parteilinie", sagte Marine Le Pen am Sonntag. "Es geht nicht, dass seine Äußerungen der Partei schaden."

