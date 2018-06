Irving (SID) - Profigolferin Sandra Gal liegt beim LPGA-Turnier in Irving/Texas weiter auf Top-Ten-Kurs. Die 29 Jahre alte Düsseldorferin behauptete auf der dritten Runde (71) ihren achten Platz. Mit insgesamt 208 Schlägen hat Gal vier Schläge Rückstand auf das Führungsduo Lexi Thompson (USA) und Inbee Park (Südkorea).

Gal präsentiert sich derzeit in sehr guter Form. Nach einem sechsten Platz beim Turnier in Oahu/Hawaii hatte die Weltranglisten-36. in der vergangenen Woche mit einem 13. Platz in San Francisco die Top Ten knapp verpasst.

Caroline Masson (Gladbeck) hatte in Irving den Cut nach zwei schwachen Runden (72+74) verpasst. Das Turnier in Texas ist mit 1,3 Millionen Dollar dotiert.