Tel Aviv (AFP) Hunderte äthiopische Israelis haben am Sonntag in Tel Aviv gegen Polizeigewalt, Rassismus und Diskriminierung demonstriert. Wie ein AFP-Reporter berichtete, schlossen sich zahlreiche andere Israelis den Demonstranten an. Sie forderten gleiche Rechte für alle und die Bestrafung gewalttätiger Polizisten.

