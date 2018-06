Los Angeles (dpa) - Prominente Glückwünsche für den royalen Nachwuchs in Großbritannien: Zahlreiche Stars gratulierten den Eltern Kate und William zur Geburt ihrer Tochter. "Es ist eine Prinzessin! Willkommen in der Welt, Prinzessin Winnifred Fergully Ellen of the Shire", twitterte die US-Komikerin Ellen DeGeneres. Der Name sei nur ein Vorschlag, witzelte sie. "Ich könnte nicht glücklicher sein für William und Kate", freute sich der britische Fußballstar David Beckham. Nur knapp zehn Stunden nach der Entbindung hatte Kate mit perfekter Frisur vor der Londoner Klinik strahlend ihr Baby gezeigt.

