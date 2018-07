Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Brooklyn Decker (28, "Meine erfundene Frau") und der frühere Tennisspieler Andy Roddick (32) erwarten den ersten Nachwuchs.

Decker verkündete die Nachricht am Samstag auf Instagram mit einem Foto, auf dem sie mit beiden Händen ihren Bauch hält. "Dies ist passiert", fügte sie unter dem Hashtag #the3ofus (wir drei) dazu. Ihr Sprecher sagte der US-Zeitschrift "People", das Paar erwarte das Baby im Herbst.

Roddick, der 2012 vom Profi-Tennis Abschied genommen hatte, lernte Decker kennen, als sie noch als Model arbeitete. Sie zierte unter anderem das Cover der Bikini-Ausgabe von "Sports Illustrated". 2009 gaben sie sich in Roddicks Haus im Bundesstaat Texas das Jawort. An der Feier nahmen auch Roddicks Kollegen Andre Agassi und Steffi Graf sowie der britische Popsänger Elton John teil. Der Sänger und Roddick kennen sich von gemeinsamer Wohltätigkeitsarbeit.

Decker war zuletzt an der Seite von Cameron Diaz in der Schwangerschaftskomödie "Was passiert, wenn's passiert ist" (2012) auf der Leinwand zu sehen.

People-Bericht