Frankfurt/Main (dpa) - Schlechte Nachricht für Bahnreisende: Sie müssen sich auf den bisher längsten Streik der Lokführer einstellen. Der Ausstand soll im Personenverkehr am Dienstag um 2.00 Uhr morgens beginnen, im Güterverkehr schon morgen um 15.00 Uhr. Dauern soll der Streik bis zum kommenden Sonntag. Es wäre bereits der achte in dem Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft GDL hatte am Donnerstag das neue Tarifangebot der Bahn zurückgewiesen und einen weiteren, langen Arbeitskampf angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.