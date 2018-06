Los Angeles (AFP) Der US-Technologieunternehmer und Ehemann von Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg, David Goldberg, ist tot. Wie sein Bruder Robert Goldberg am Samstag mitteilte, starb der Chef des in Palo Alto im kaliformischen Silicon Valley ansässigen Onlineumfrageinstituts SurveyMonkey unerwartet am späten Freitag. Laut US-Medien wurde Goldberg 47 Jahre alt. Die Todesursache war unklar.

