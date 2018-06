Kabul (AFP) Ein Taliban-Selbstmordattentäter hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Montag einen Bus angegriffen und dabei nach Regierungsangaben einen Zivilisten getötet und 15 weitere Menschen verletzt. Der Bus brachte Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft zu ihrem Büro, als sich der Islamist in die Luft sprengte, wie das Innenministerium mitteilte. Nach Angaben von Zeugen gingen durch die Explosion zahlreiche Scheiben von Geschäften und Wohnungen zu Bruch.

