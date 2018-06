Berlin (AFP) Die Bundesregierung verfehlt einem Bericht zufolge in den Fuhrparks ihrer Ministerien und Behörden die Vorgabe für den Einsatz von Elektroautos. Das Ziel, mindestens zehn Prozent der neu gekauften oder angemieteten Dienstwagen elektrisch zu fahren, erreichten nur vier von 17 Bundesministerien und -behörden, heißt es in einer Antwort der Regierung auf eine Grünen-Anfrage, wie der "Tagesspiegel" am Montag berichtete.

