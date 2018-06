Berlin (AFP) Die Bundesregierung will mehreren hundert Flüchtlingen zur Weiterreise aus Ägypten nach Deutschland verhelfen. Rund 300 zumeist afrikanische Flüchtlinge, die etwa infolge von Menschenhandel in Ägypten gelandet seien, sollten in Deutschland aufgenommen werden, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Montag bei einem Besuch in Kairo. Zudem werde Deutschland rund 300 Syrer aufnehmen, die wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat nach Ägypten geflohen sind.

