Berlin (AFP) Der Koordinator der Bundesregierung für Russland und die Länder der Östlichen Partnerschaft der EU, Gernot Erler (SPD), hat am Montag in Minsk der Opfer der NS-Besatzung in Weißrussland gedacht. Erler nahm gemeinsam mit Opfern der Vernichtungsstätte Trostenez und Überlebenden des Minsker Ghettos an einer Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag des Kriegsendes teil. Trostenez stehe "stellvertretend für die deutschen Verbrechen" in Weißrussland, sagte er nach Angaben des Auswärtigen Amts in seiner Eröffnungsrede.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.