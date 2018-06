Berlin (AFP) Die Verbraucherorganisation Foodwatch verlangt eine Kennzeichnungspflicht für tierische Bestandteile in Lebensmitteln. Bei vielen Produkten wie Saft oder Chips könnten Verbraucher nach wie vor nicht erkennen, ob Tierbestandteile verwendet wurden, erklärte die Organisation am Montag in Berlin. Die Verbraucherminister der Länder sollten sich daher auf ihrer am Mittwoch beginnenden Konferenz für eine verpflichtende Kennzeichnung einsetzen. Laut Foodwatch kündigte der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd an, tierische Bestandteile in Knabbergebäck künftig freiwillig auf der Packung anzugeben.

