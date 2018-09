Berlin (AFP) Die Spähaffäre um den BND belastet zunehmend das Klima in der großen Koalition. Die SPD forderte am Montag Aufklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Das Kanzleramt müsse dem Bundestag interne Informationen zu der Affäre zugänglich machen, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kündigte an, am Mittwoch im Geheimdienstausschuss des Bundestags zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.